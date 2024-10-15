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Вступил в действие запрет на ввоз отдельных товаров из недружественных стран

Белорусское правительство продолжает вводить контрсанкции, закрыв доступ на отечественный рынок для ряда товаров из европейских стран.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Постановление белорусского правительства, которым дополнен перечень товаров, запрещенных к ввозу из недружественных стран и продаже внутри республики, с 15 октября вступило в силу.

Решение 28 августа подписал премьер-министр Роман Головченко.

Теперь из недружественных стран запрещается поставлять на внутренний рынок: полиэтилен высокого давления, шины, плиты OSB, фанеру, столярные и плотницкие изделия, бумагу и санитарно-гигиенические товары, картон, стекловату и другое.

Также дополнен список «запрещенки» по товарам из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии. В нем теперь сумки и чемоданы, обои, керамическая плитка, санитарно-технические изделия, холодильники, морозильники, стиральные машины, подгузники и пеленки.

Как пояснили ранее в пресс-службе Совмина, это постановление является ответной мерой на решение Евросоюза об расширении с 1 июля санкционных мер против Беларуси. В частности, рестрикции ЕС были введены в сферах торговли, услуг, транспорта.

Ранее в апреле 2022 года правительство Беларуси официально утвердило список недружественных стран. В него вошли Австралия, страны Евросоюза, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория и Швейцария.

Совмин не раз вводил запрет на поставки некоторых товаров из этих государств. Так, в этом году стал запрещен импорт косметики, посуды, текстиля, обуви и некоторой другой продукции из Чехии, Польши и стран Балтии.

Вместе с тем, ограничения не распространяется на товары, которые перевозятся для личного пользования.