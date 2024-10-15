Вступил в действие запрет на ввоз отдельных товаров из недружественных стран

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Постановление белорусского правительства, которым дополнен перечень товаров, запрещенных к ввозу из недружественных стран и продаже внутри республики, с 15 октября вступило в силу.
Решение 28 августа подписал премьер-министр Роман Головченко.
Также дополнен список «запрещенки» по товарам из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии. В нем теперь сумки и чемоданы, обои, керамическая плитка, санитарно-технические изделия, холодильники, морозильники, стиральные машины, подгузники и пеленки.
Как пояснили ранее в пресс-службе Совмина, это постановление является ответной мерой на решение Евросоюза об расширении с 1 июля санкционных мер против Беларуси. В частности, рестрикции ЕС были введены в сферах торговли, услуг, транспорта.
Ранее в апреле 2022 года правительство Беларуси официально утвердило список недружественных стран. В него вошли Австралия, страны Евросоюза, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория и Швейцария.
Совмин не раз вводил запрет на поставки некоторых товаров из этих государств. Так, в этом году стал запрещен импорт косметики, посуды, текстиля, обуви и некоторой другой продукции из Чехии, Польши и стран Балтии.
Вместе с тем, ограничения не распространяется на товары, которые перевозятся для личного пользования.