Премьер Беларуси Головченко сказал, как подрабатывал вечерами во время учебы в МГИМО

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал, как подрабатывал вечерами во время учебы в МГИМО, пишет БелТА.
— Были минуты слабости, не так просто учиться было, — признался глава белорусского правительства.
Он отметил, что программа была очень тяжелая, добавив, что особенно сложно было учить язык. По словам Головченко, жизнь в целом была непростая и нужно было подрабатывать:
— Я работал в разных местах, где-то и физическим трудом занимался.
Премьер-министр добавил, что позднее начал подрабатывать переводами — на разных выставках, конференциях. Но до этого момента, уточняет он, по вечерам приходилось работать и физически. Он подчеркнул, что не жалеет ни о чем, так как это была прекрасная школа жизни, учебы, общения.
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