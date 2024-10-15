Премьер Беларуси Головченко сказал, как подрабатывал вечерами во время учебы в МГИМО

Премьер-министр добавил, что позднее начал подрабатывать переводами — на разных выставках, конференциях. Но до этого момента, уточняет он, по вечерам приходилось работать и физически. Он подчеркнул, что не жалеет ни о чем, так как это была прекрасная школа жизни, учебы, общения.