Беларусь будет платить взнос полноправного участника ШОС. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в формировании бюджета ШОС. Об этом информирует пресс-служба президента.
В сообщении говорится, что глава государства 14 октября, в понедельник, подписал указ № 393, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Соглашение, касающееся порядка формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года.
Уточняется, что данным документом пересматривается долевые взносы государств — членов ШОС в бюджет указанной организации. Также сказано, что размер взноса определяется на основе принципа долевого участия сторон. В пресс-службе напомнили, что 4 июля 2024 года Беларусь стала полноправным, десятым членом ШОС.
Отмечается, что на проведение переговоров по проекту Протокола, а также его подписания было уполномочено белорусское правительство.
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