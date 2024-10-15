Беларусь будет платить взнос полноправного участника ШОС

В сообщении говорится, что глава государства 14 октября, в понедельник, подписал указ № 393, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Соглашение, касающееся порядка формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года.