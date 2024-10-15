Алексей Текслер вручил госнаграды работникам стратегических предприятий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные и областные награды 44 южноуральцам. В основном отмечены рабочие, инженеры ведущих металлургических предприятий региона, а также педагоги, тренеры и журналисты.
На торжественной церемонии губернатор отметил, что достижения награжденных значительно способствуют развитию региона и всей страны.
— Вклад в усилия нашей военной промышленной мощи трудно переоценить, — сказал Алексей Текслер. — Многие трудовые коллективы работают в несколько смен, люди проявляют высочайшую ответственность и самоотдачу, делают все, чтобы выполнить производственные планы и помочь нашим вооруженным силам одержать нужную и важную победу.
Орден почета получил тренер по дзюдо, воспитавший олимпийских чемпионов, Александр.
Миллер. Также четверо южноуральцев удостоены ордена Дружбы, 22 человека отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством». Шестеро южноуральцев получили почетные звания «Заслуженный металлург Российской Федерации».
Алексей Текслер также вручил почетные грамоты и благодарности президента.