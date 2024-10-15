Алексей Текслер вручил госнаграды работникам стратегических предприятий

— Вклад в усилия нашей военной промышленной мощи трудно переоценить, — сказал Алексей Текслер. — Многие трудовые коллективы работают в несколько смен, люди проявляют высочайшую ответственность и самоотдачу, делают все, чтобы выполнить производственные планы и помочь нашим вооруженным силам одержать нужную и важную победу.