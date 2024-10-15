«Тихонечко вместе подняли “Жигули”, перенесли и поставили за угол». Премьер Беларуси Головченко рассказал, как студентом подшутил над педагогом в МГИМО

Глава белорусского правительства рассказал, что на первом курсе группой поехал на картошку. Он добавил, что был так называемый начальник курса, и у него была машина «Жигули», которую тот очень тщательно оберегал, протирал тряпочкой и ставил под окном домика, где он жил в пионерском лагере, чтобы к авто никто не подошел «и вдруг какое-нибудь зеркало не свинтил».