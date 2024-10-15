«Тихонечко вместе подняли “Жигули”, перенесли и поставили за угол». Премьер Беларуси Головченко рассказал, как студентом подшутил над педагогом в МГИМО

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью «Россия-1» рассказал, как студентом пошутил над педагогом в МГИМО, передает БелТА.
Глава белорусского правительства рассказал, что на первом курсе группой поехал на картошку. Он добавил, что был так называемый начальник курса, и у него была машина «Жигули», которую тот очень тщательно оберегал, протирал тряпочкой и ставил под окном домика, где он жил в пионерском лагере, чтобы к авто никто не подошел «и вдруг какое-нибудь зеркало не свинтил».
— А он нам причинял некоторые неудобства с точки зрения дисциплины. Поэтому мы ночью вышли, тихонечко вместе подняли эту машину, перенесли ее и поставили за угол, — вспоминает премьер-министр.
Он также отметил, что после того, как начальник курса проснулся утром и не увидел свой любимый автомобиль, то крик стоял на весь пионерлагерь, а затем последовали дисциплинарные санкции. Глава правительства Беларуси сказал, что у него была очень дружная группа в МГИМО, уточнив, что продолжает общаться с одногруппниками.
Кстати, премьер-министр Беларуси Головченко сказал, как подрабатывал вечерами во время учебы в МГИМО.
Тем временем МИД сообщил, что белорусы смогут до 14 находиться в Омане без визы.
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