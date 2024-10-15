В Башкирии для жителей с инвалидностью планируют ввести сопровождение.

— Речь идет о повседневной жизни людей с инвалидностью, которые в силу ограничений по здоровью не в состоянии обходиться в быту своими силами, — рассказал председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Законопроект регулирует вопросы, касающиеся сопровождаемого проживания инвалидов. Тем, кто нуждается в таком сопровождении, полагаются различные форматы поддержки, включая услуги по реабилитации и формированию навыков самообслуживания, и услуги ассистента, который помогает с передвижением или коммуникацией. Благодаря сопровождению человек может жить не в интернате, а дома — специалист сам придет к нему и окажет необходимую помощь. Закон поможет людям с ОВЗ социализироваться, повысит качество их жизни.