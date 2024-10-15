В Башкирии для жителей с инвалидностью планируют ввести сопровождение.

В Башкирии планируется принять закон в поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующие изменения в закон «О социальной поддержке инвалидов в РБ» депутаты рассмотрят на пленарном заседании парламента в октябре.
— Речь идет о повседневной жизни людей с инвалидностью, которые в силу ограничений по здоровью не в состоянии обходиться в быту своими силами, — рассказал председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Законопроект регулирует вопросы, касающиеся сопровождаемого проживания инвалидов. Тем, кто нуждается в таком сопровождении, полагаются различные форматы поддержки, включая услуги по реабилитации и формированию навыков самообслуживания, и услуги ассистента, который помогает с передвижением или коммуникацией. Благодаря сопровождению человек может жить не в интернате, а дома — специалист сам придет к нему и окажет необходимую помощь. Закон поможет людям с ОВЗ социализироваться, повысит качество их жизни.
Нуждаемость инвалида в сопровождаемом проживании установит министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Правила организации сопровождаемого проживания инвалидов утверждены постановлением правительства РФ.
Также законопроект вводит понятие «социальная занятость инвалидов».
— Это не трудовая занятость в обычном понимании. Ее главная цель — социальная адаптация, вовлеченность инвалидов в жизнь общества, — сказал Константин Толкачев. — В первую очередь, это необходимо инвалидам с ментальными нарушениями, которые могут выполнять только простую работу с помощью других людей. Социальная занятость может быть оплачиваемой либо осуществляться на безвозмездной основе.
Круг организаций, уполномоченных на организацию социальной занятости инвалидов, также определит региональный минтруд.