Мэр Воронежа Сергей Петрин хочет серьезно взяться за паркующихся на газонах

Традиционно совещание началось с доклада руководителя городского управления по делам ГО и ЧС. Сергей Хомук сообщил, что за минувшую неделю обошлось без чрезвычайных происшествий, однако граждане активно звонили в единую диспетчерскую службу — всего зарегистрировали свыше 5000 обращений, каждое из которых было отработано. С 7 по 14 октября спасатели совершили 53 выезда.
Руководитель городского управления экологии Галина Воробьева доложила, какие меры предпринимаются в борьбе с любителями парковать свои авто на газонах, а также детских и спортивных площадках, в парках и скверах. Фиксировать подобные случаи помогает специализированный комплекс фото- и видео-фиксации «Дозор М», приобретенный в 2021 году. Сотрудники районных управ по графику инспектируют самые проблемные территории, а после фиксации нарушений, материалы передаются в административную комиссию автоматически. Там уже решают вопрос привлечения виновных к ответственности.
С помощью комплекса «Дозор М» только в прошлом году было составлено свыше 2-х тысяч материалов об административных правонарушениях — нарушителям выписали штрафов на 1 млн 900 тысяч рублей. В текущем году желающих парковать машины, там, где не положено, оказалось гораздо меньше — было зафиксировано 760 таких случаев (общая сумма штрафов составила 622 тысячи рублей). Глава города попросил продумать варианты усиления работы в данном направлении.
— Если потребуется, сформируем мобильные бригады, которые будут ходить и мониторить вручную.
Сергей Петрин проинформировал коллег о грядущих кадровых изменениях в городской администрации. Так, в ближайшее время кресло руководителя управления муниципальных закупок освободит Александр Зенин. Александр Александрович возглавлял управление последние 12 лет и решил оставить пост по собственному желанию. Глава города поблагодарил господина Зенина за высокие показатели и отметил, что всегда приятно иметь дело с ответственным и грамотным специалистом.
Александр Зенин, в свою очередь, отчитался о своей деятельности за 12 лет. Глава управления сообщил, что за эти годы было проведено закупок на 154 млрд рублей (сэкономить на них удалось 7 млрд 23 млн рублей). В 2018 году практика закупок в Воронеже была даже признана экспертами лучшей в стране, а в 2023-м году Воронежская область заняла 2-е место по результатам анализа состояния конкуренции в регионах.
Александр Зенин отметил также, что к городским закупкам активно старались привлекать местных производителей, в результате чего, удельный вес зарегистрированных на территории Воронежской области победителей, составил 65%.
Руководители районных управ доложили Сергею Петрину о том, как продвигается восстановление изношенных верхних слоев дорожного покрытия на городских улицах. От запланированного объема подрядчики успели уде отфрезеровать 67% асфальта, а 85% «карт» от этого числа — уже закрыли.
По контракту ремонт дорог должен завершиться до конца ноября, однако по поручению мэра подрядные организации будут стараться выполнить работы раньше срока.
Сергей Андреевич поручил учитывать погодные условия и грамотно планировать оставшиеся работы, чтобы не вышло так, что срезанные «карты» неделями стояли и их нельзя было закрыть.
В конце заседания вице-мэр по социальной политике Любовь Кулакова рассказала о заболеваемости в детских садах и школах города. На 14 октября по ОРВИ оказался закрыт лишь один класс одной школы, в детсадах же закрытых групп нет.