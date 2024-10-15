Мэр Воронежа Сергей Петрин хочет серьезно взяться за паркующихся на газонах

Александр Зенин, в свою очередь, отчитался о своей деятельности за 12 лет. Глава управления сообщил, что за эти годы было проведено закупок на 154 млрд рублей (сэкономить на них удалось 7 млрд 23 млн рублей). В 2018 году практика закупок в Воронеже была даже признана экспертами лучшей в стране, а в 2023-м году Воронежская область заняла 2-е место по результатам анализа состояния конкуренции в регионах.