Мирзиёев запустил в Ташобласти 9 проектов стоимостью $2 млрд

Важную роль в этом играют три проекта, которые будут реализованы с участием ведущих китайских компаний. Прежде всего, в Букинском районе будет построена солнечная электростанция стоимостью 240 миллионов долларов. На этой станции будет вырабатываться 576 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения 240 тысяч домохозяйств. В результате мощности генерации в области будут доведены до 6,5 гигаватт, а производство электроэнергии — до 24 миллиардов киловатт-часов в год.