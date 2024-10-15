Белоусов: у России и Китая общие взгляды на ситуацию в мире

Зампред Военного совета КНР Чжан Юся уверен, что Китаю и России надо углублять сотрудничество между вооруженными силами. Он выразил надежду, что им с господином Белоусовым удастся «установить хорошие рабочие отношения и дружбу». Он отметил, что накануне министры обороны РФ и КНР провели в Пекине «очень откровенную встречу и достигли очень многих общих мнений». «Я это высоко ценю и одобряю», — добавил Чжан Юся.