Белоусов: у России и Китая общие взгляды на ситуацию в мире

По словам министра, благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство, и военные ведомства должны его укреплять и развивать. Он считает, что сторонам «предстоит плодотворная работа и принятие значимых, весомых решений».
«У нас совместная история, длительный совместный путь. Мы с уверенностью смотрим в будущее», — сказал Андрей Белоусов (цитата по сайту Минобороны).
Зампред Военного совета КНР Чжан Юся уверен, что Китаю и России надо углублять сотрудничество между вооруженными силами. Он выразил надежду, что им с господином Белоусовым удастся «установить хорошие рабочие отношения и дружбу». Он отметил, что накануне министры обороны РФ и КНР провели в Пекине «очень откровенную встречу и достигли очень многих общих мнений». «Я это высоко ценю и одобряю», — добавил Чжан Юся.
Министр обороны России прибыл в Пекин с официальным визитом вчера, 14 октября. В тот же день он провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Тот выразил уверенность, что Москва и Пекин останутся хорошими друзьями в военной сфере.
Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Никакой идеологии, только прагматика».