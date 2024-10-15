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Лукашенко сказал о разработках мирового уровня фармпродукции в Беларуси

Лукашенко поздравил сотрудников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 15 октября, поздравил сотрудников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником и сказал о разработках мирового уровня фармпродукции в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что жизнь и здоровье белорусов являются наивысшей ценностью и цель, которая стоит во главе угла национальной безопасности. Он уточнил, что значительный вклад в ее обеспечение вносят трудовые коллективы фармацевтической и микробиологической промышленности.

Президент подчеркнул, что сегодня белорусская фармацевтическая продукция хорошо известна во многих странах мира, заметив, что перечень лекарственных средств постоянно пополняется новейшими разработками мирового уровня.

Лукашенко выразил уверенность в том, что преданность профессии, а также ответственное отношение к делу дадут возможность специалистам достойно отвечать на вызовы времени, эффективно решать стоящие задачи перед отраслью, предоставляя белорусам востребованные качественные препараты и укрепляя экономический суверенитет страны.

Ранее мы писали, что Беларусь будет платить взнос полноправного участника ШОС.

Тем временем МИД сообщил, что белорусы смогут до 14 находиться в Омане без визы.

А еще сообщалось, что Минздрав обнаружил новый штамм коронавируса ХЕС в Беларуси.