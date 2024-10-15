Лукашенко сказал о разработках мирового уровня фармпродукции в Беларуси

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что жизнь и здоровье белорусов являются наивысшей ценностью и цель, которая стоит во главе угла национальной безопасности. Он уточнил, что значительный вклад в ее обеспечение вносят трудовые коллективы фармацевтической и микробиологической промышленности.