Лукашенко сказал о разработках мирового уровня фармпродукции в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 15 октября, поздравил сотрудников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником и сказал о разработках мирового уровня фармпродукции в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что жизнь и здоровье белорусов являются наивысшей ценностью и цель, которая стоит во главе угла национальной безопасности. Он уточнил, что значительный вклад в ее обеспечение вносят трудовые коллективы фармацевтической и микробиологической промышленности.
Президент подчеркнул, что сегодня белорусская фармацевтическая продукция хорошо известна во многих странах мира, заметив, что перечень лекарственных средств постоянно пополняется новейшими разработками мирового уровня.
Лукашенко выразил уверенность в том, что преданность профессии, а также ответственное отношение к делу дадут возможность специалистам достойно отвечать на вызовы времени, эффективно решать стоящие задачи перед отраслью, предоставляя белорусам востребованные качественные препараты и укрепляя экономический суверенитет страны.
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