В ЕС сомневаются в возможности принудить РФ к перемирию. Военная операция, день 965-й

«Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении с целью вынудить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», — отметил Боррель и уточнил, что не следует путать мир на Украине с капитуляцией Киева.