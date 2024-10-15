Мэр Новоуральска о крупной аварии на сетях: «Высокий износ коммуникаций — серьезнейшая проблема»

Как сообщил Тюменцев на своей странице в соцсети, накануне вечером сварочные работы на месте повреждения были завершены. После был запущен процесс заполнения трубопроводов и переключение на обычную схему теплоснабжения Южного района. Завершение всех работ ожидалось в ночные часы, но, судя по комментариям к записи, батареи у некоторых жителей все еще «еле теплые».