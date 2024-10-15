Лукашенко обратился к сотрудникам БМЗ, сказав про выручку в миллиарды долларов

Лукашенко напомнил, что именно в печах БМЗ выплавили первый металл, с которого началась история белорусской металлургии. Он добавил, что запланированный как мини-завод БМЗ рос, развивался вместе со страной, а также при поддержке государства сумел сохранить уникальный коллектив в 90-е годы. Сегодня завод является промышленным гигантом, флагманом отрасли, а также одним из самых известных брендов Беларуси.