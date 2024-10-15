Лукашенко обратился к сотрудникам БМЗ, сказав про выручку в миллиарды долларов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября 2024 года поздравил коллектив и ветеранов БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» с 40-летием со дня образования Белорусского металлургического завода и сказал про выручку в миллиарды долларов. Об этом информирует пресс-служба президента.
Лукашенко напомнил, что именно в печах БМЗ выплавили первый металл, с которого началась история белорусской металлургии. Он добавил, что запланированный как мини-завод БМЗ рос, развивался вместе со страной, а также при поддержке государства сумел сохранить уникальный коллектив в 90-е годы. Сегодня завод является промышленным гигантом, флагманом отрасли, а также одним из самых известных брендов Беларуси.
Президент Беларуси заметил, что фундаментом указанных производственных достижений завода являются опыт, а также высочайшие компетенции нескольких поколений металлургов. Он обратил внимание на то, что они осваивают новые технологии, современное оборудования. Кроме того, специалисты расширяют номенклатуру выпускаемой продукции, находят рынки сбыта, приносят стране миллиарды долларов экспортной выручки.
Глава государства особые слова благодарности выразил в адрес ветеранов. Он подчеркнул, что, приехав из разных уголков Советского Союза, они стали единой сплоченной командой, которая смогла в кратчайшие сроки наладить производство, а также заложить прекрасные традиции.
Он выразил убеждение в том, что благодаря профессионализму, мастерству, сотрудниками БМЗ и в дальнейшем будут успешно выполняться все поставленные задачи в целях динамичного развития отрасли и экономического роста Беларуси.
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