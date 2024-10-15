В России сообщили новые подробности об увеличении пенсий

Кроме того, ранее глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о выплате 13-й пенсии пенсионерам в конце декабря. Миронов аргументировал свое предложение необходимостью восстановления социальной справедливости для людей, отдавших свою жизнь работе на благо страны. В своем письме Сергей Миронов также указал на то, что сегодняшний размер пенсий в четыре раза ниже средней зарплаты, что является несправедливым, учитывая, что многие пенсионеры живут за чертой бедности.