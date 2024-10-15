Метшин: Турпоток в Казань максимально снизят в дни саммита БРИКС

«Наши тревел-агентства заранее были предупреждены о том, что будут определенные ограничения. Поэтому туристический поток на эти три дня будет сильно снижен, — заметил глава города. — Кроме того, у нас есть и Болгар, и Свияжск, поэтому в пик проведения, в официальные дни, туристический поток будет максимально снижен».