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Метшин: Турпоток в Казань максимально снизят в дни саммита БРИКС

В дни проведения саммита БРИКС в Казани снизится число прибывающих туристов. Это произойдет из-за ряда введенных ограничений, объяснил ТАСС мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Источник: Официальный портал администрации Казани

По его словам, туристические агентства уже оповещены о принятых мерах. В эти дни путешественники могут остановить свой выбор на Болгаре и Свияжске.

«Наши тревел-агентства заранее были предупреждены о том, что будут определенные ограничения. Поэтому туристический поток на эти три дня будет сильно снижен, — заметил глава города. — Кроме того, у нас есть и Болгар, и Свияжск, поэтому в пик проведения, в официальные дни, туристический поток будет максимально снижен».

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Как сообщал ранее Метшин, в эти дни город примет более 20 тысяч гостей. В настоящее время участие в саммите подтвердили 33 представителя государств.

БРИКС