Стало известно отношение Трампа к Украине во время президентства

Американист Дмитрий Дробницкий обращал внимание на то, что книга Вудворда, посвященная работе администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена, вряд ли повлияет на предвыборную гонку в США. По его мнению, яркие заголовки из книги могут незначительно насолить обеим партиям, но на серьезную реакцию в американском обществе рассчитывать не стоит.