Премьер Беларуси Головченко рассказал, как случайно выбрал для поступления МГИМО

Премьер-министр Беларуси Головченко в интервью «Россия-1» рассказал, как случайно выбрал для поступления МГИМО, сообщает БелТА.
Головченко признался, что не мечтал о поступлении МГИМО, добавив:
— Я вообще о таком учебном заведении узнал очень поздно и случайно. И как-то пропустил мимо ушей, подумал, где я — а где МГИМО. Папа на заводе, мама — программист.
По его словам, у указанного вуза всегда была аура элитарности и таинственности. Он заметил, что планировал быть военным, однако в последнем классе понял, что по причине неидеального зрения данная мечта не осуществится.
— Начал думать, что делать дальше. А дальше получилась очень забавная история.
Глава белорусского правительства рассказал, что думал об альтернативе и искал варианты. Он заметил, что его еще с детства интересовало востоковедение — Азия, древние царства. И вот в какой-то момент ему на глава попалась информация, что в МГУ есть Институт стран Азии и Африки.
— Подумал: почему бы не попробовать? Зимой 1989 года был в Москве проездом. У меня было полдня, решил навести справки. Смотрю — станция метро «Университет». Думаю, надо туда ехать.
Премьер-министр добавил, что он вышел из метро, заметил вдалеке шпиль университета и пошел к нему.
— Но как-то не с той стороны зашел, видимо. Забор длинный, иду вдоль него, входа нет. Разворачиваюсь, пошел в другую сторону — входа тоже нет.
Он добавил, что в тот момент не знал, что Институт стран Азии и Африки находится около Кремля на Моховой, однако около метро всегда стояли справочные будочки.
— Вспомнил случайный разговор о МГИМО и спросил, где в Москве есть такой институт. Девушка сказала, что это совсем рядом, пару остановок. Спросил про Институт стран Азии и Африки, узнал, что он в центре, подумал, что туда точно не успею.
Головченко добавил, что подъехал в МГИМО, зашел, посмотрел, увидел, что есть восточное отделение на факультете международных отношений и решил, что ему это тоже подходит. Он вспоминает, что, приехав домой, хранил эту мысль, однако целенаправленно не готовился.
По словам главы белорусского правительства, в школе он был секретарем комитета комсомола и его часто привлекали к международным мероприятиям, так как на тот момент он неплохо знал английский язык (речь идет про школьный уровень), однако мог объясниться с иностранными гостями.
— Тогда была перестройка, к нам многие приезжали. И мне один из сотрудников обкома комсомола сказал: «Слушай, а чего ты не поступаешь в МГИМО? У нас как раз один парень брал характеристику для поступления, давай и тебе дадим».
Премьер-министр добавляет, что позднее выяснилось, что экзамены там начинались раньше, чем в белорусских вузах, поэтому можно было попробовать. Он рассказал, что поехал и сдал экзамены, уточнив, что по причине того, что в школе у него была медаль, он сдал сокращенное число экзаменов.
— И меня приняли. Вот такая цепь случайностей меня туда привела. Хотя сейчас уже думается, что это были не совсем случайности, — подытожил Роман Головченко.
Ранее премьер-министр Беларуси Головченко сказал, как подрабатывал вечерами во время учебы в МГИМО.
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Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о разработках мирового уровня фармпродукции в Беларуси.