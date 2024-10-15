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Красносельский: приднестровцы смогут свободно проголосовать на выборах президента Молдовы

Лидер Приднестровья в беседе с журналистами заверил, что никто в регионе реализации избирательного права приднестровцев препятствовать не будет.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт — Sputnik. Проживающие в Приднестровье граждане Молдовы смогут беспрепятственно проехать на избирательные участки для голосования на выборах президента Молдовы, заявил накануне в беседе с журналистами лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Однако, по его словам, желающим реализовать свое избирательное право нужно помнить о своей безопасности и учитывать возможность различного рода провокаций.

«На любых выборах мы никогда не препятствовали и не собираемся этого делать. Но, конечно, люди должны думать о своей безопасности».

заверил он

По словам Красносельского, от будущего президента Молдовы в Тирасполе ждут мира и возобновления переговоров. Приднестровье всегда выступало исключительно с позиций сохранения стабильности и спокойствия в регионе, отметил он.

Вадим Красносельский подчеркнул, что в Тирасполе рассмотрели бы возможность проведения референдума по вопросу евроинтеграции при соответствующем обращении от Кишинева.

Выборы президента и конституционный референдум состоятся в Молдове 20 октября.