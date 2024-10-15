Красносельский: приднестровцы смогут свободно проголосовать на выборах президента Молдовы

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт — Sputnik. Проживающие в Приднестровье граждане Молдовы смогут беспрепятственно проехать на избирательные участки для голосования на выборах президента Молдовы, заявил накануне в беседе с журналистами лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Однако, по его словам, желающим реализовать свое избирательное право нужно помнить о своей безопасности и учитывать возможность различного рода провокаций.
«На любых выборах мы никогда не препятствовали и не собираемся этого делать. Но, конечно, люди должны думать о своей безопасности».
По словам Красносельского, от будущего президента Молдовы в Тирасполе ждут мира и возобновления переговоров. Приднестровье всегда выступало исключительно с позиций сохранения стабильности и спокойствия в регионе, отметил он.
Вадим Красносельский подчеркнул, что в Тирасполе рассмотрели бы возможность проведения референдума по вопросу евроинтеграции при соответствующем обращении от Кишинева.
Выборы президента и конституционный референдум состоятся в Молдове 20 октября.