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Минфин озвучил, на что были потрачены бюджетные средства

Министра финансов РК Мади Такиев 15 октября 2024 года на заседании правительства озвучил итоги девяти месяцев финансового года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его данным, в государственный бюджет поступило 14 трлн 967 млрд тенге, план исполнен на 93,2%.

«В том числе в республиканский бюджет поступило 9 трлн 74 млрд тенге или 83,1% плана. Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, которые исполнены на 76%. Вместе с тем, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, валовый уровень налогов сохраняется».

сказал Мади Такиев.

Также он отметил, что собственные доходы местных бюджетов исполнены на 115% и составили 5 трлн 894 млрд тенге.

«План перевыполнен на 765 млрд тенге, из них по налогам — на 678 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены во всех регионах. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 127% или поступило больше на 1 трлн 242 млрд. тенге. Такой рост по доходам обеспечен за счет закрепления за местными бюджетами стабильных налогов, не зависящих от внешних факторов, что в результате расширяет финансовую самостоятельность регионов и дает им возможность решать актуальные вопросы», — озвучил министр.

Он сообщил, что расходы государственного бюджета исполнены на 95,6%, республиканского — на 95,5%, местных бюджетов — на 97,4%.

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 16,7 трлн тенге, в приоритете которых остается сохранение социальной направленности. Государством исполнены основные социальные обязательства: пенсии и пособии на сумму 4 трлн тенге, субвенции регионам — 4 трлн тенге, целевой взнос ФОМС — 1,3 трлн тенге. Расходы местных бюджетов составили 10,1 трлн тенге. Основная доля расходов также направлена на социальную сферу — 5 трлн 182 млрд тенге или 51,2%. Наряду с этим, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1 трлн 380 млрд тенге сельское хозяйство — 602 млрд тенге транспорт и коммуникации — 918 млрд тенге», — резюмировал он.

Ранее министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что третий месяц подряд наблюдается ускорение роста экономики в Казахстане.

бюджет