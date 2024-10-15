Минфин озвучил, на что были потрачены бюджетные средства

«План перевыполнен на 765 млрд тенге, из них по налогам — на 678 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены во всех регионах. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 127% или поступило больше на 1 трлн 242 млрд. тенге. Такой рост по доходам обеспечен за счет закрепления за местными бюджетами стабильных налогов, не зависящих от внешних факторов, что в результате расширяет финансовую самостоятельность регионов и дает им возможность решать актуальные вопросы», — озвучил министр.