Запрет на ввоз подгузников из недружественных стран вступил в силу в Беларуси 15 октября 2024 года. Постановление было подписано премьер-министром Беларуси Романом Головченко 28 августа.
Согласно информации, из недружественных стран запрещено ввозить фанеру, столярные и плотницкие изделия, бумагу и изделия санитарно-гигиенического назначения, бумагу и картон, стекловату и ряд других товаров.
Также сказано, что с 15 октября вводится запрет на ввоз и реализацию в Беларуси ряда товаров, у которых страной происхождения являются Литва, Польша, Латвия, Чехия, а также Эстония. Запрет будет действовать на сумки, чемоданы, керамическую плитку, санитарно-технические изделия, холодильники, морозильники, стиральные машины, подгузники, пеленки.
В пресс-службе белорусского правительства уточнили, что указанное постановление было принято, как ответная мера на решение Европейского союза, касающееся расширения санкций в отношении Беларуси с 1 июля 2024 года.
Кстати, Беларусь будет платить взнос полноправного участника ШОС.
Тем временем МИД сообщил, что белорусы смогут до 14 находиться в Омане без визы.
А еще сообщалось, что Минздрав обнаружил новый штамм коронавируса ХЕС в Беларуси.