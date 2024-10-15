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Запрет на ввоз подгузников из недружественных стран вступил в силу в Беларуси

Ответные меры Беларуси на санкции Евросоюза вступили в силу 15 октября
Источник: Комсомольская правда

Запрет на ввоз подгузников из недружественных стран вступил в силу в Беларуси 15 октября 2024 года. Постановление было подписано премьер-министром Беларуси Романом Головченко 28 августа.

Согласно информации, из недружественных стран запрещено ввозить фанеру, столярные и плотницкие изделия, бумагу и изделия санитарно-гигиенического назначения, бумагу и картон, стекловату и ряд других товаров.

Также сказано, что с 15 октября вводится запрет на ввоз и реализацию в Беларуси ряда товаров, у которых страной происхождения являются Литва, Польша, Латвия, Чехия, а также Эстония. Запрет будет действовать на сумки, чемоданы, керамическую плитку, санитарно-технические изделия, холодильники, морозильники, стиральные машины, подгузники, пеленки.

В пресс-службе белорусского правительства уточнили, что указанное постановление было принято, как ответная мера на решение Европейского союза, касающееся расширения санкций в отношении Беларуси с 1 июля 2024 года.

Кстати, Беларусь будет платить взнос полноправного участника ШОС.

Тем временем МИД сообщил, что белорусы смогут до 14 находиться в Омане без визы.

А еще сообщалось, что Минздрав обнаружил новый штамм коронавируса ХЕС в Беларуси.