Запрет на ввоз подгузников из недружественных стран вступил в силу в Беларуси

Также сказано, что с 15 октября вводится запрет на ввоз и реализацию в Беларуси ряда товаров, у которых страной происхождения являются Литва, Польша, Латвия, Чехия, а также Эстония. Запрет будет действовать на сумки, чемоданы, керамическую плитку, санитарно-технические изделия, холодильники, морозильники, стиральные машины, подгузники, пеленки.