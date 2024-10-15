Губернатор Кондратьев посетил спектакль Никиты Михалкова в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побывал на премьере спектакля «12» известного режиссёра Никиты Михалкова, которая состоялась в Краснодарском театре драмы. Спектакль собрал сотни зрителей.
«Большая честь для кубанской сцены принимать мэтра российского кино и артиста такого высокого уровня. Его работа произвела сильное впечатление. Она о вечных ценностях — справедливости, достоинстве, сострадании и милосердии», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале. Также губернатор Кубани назвал символичным то, что эпизоды одноимённого фильма были сняты под Геленджиком 18 лет назад.
Кондратьев рассказал, что от имени жителей Краснодарского края поблагодарил Михалкова за возможность увидеть его работу на кубанской сцене и в целом за его творчество — «искусство, подчеркивающее нашу идентичность и формирующее смыслы». Кондратьев полагает, что именно на таких мастеров должны ориентироваться молодые актёры и режиссёры.
Спектакль и фильм «12» — ремейк юридической драмы американского режиссёра Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин», снятой по пьесе Реджинальда Роуза о суде присяжных. По пьесе Роуза Никита Михалков поставил свой выпускной спектакль в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, а в 2007 году снял художественный фильм. Сюжет строится вокруг уголовного дела в отношении 18-летнего чеченского юноши, которого обвиняют в убийстве приёмного отца, воевавшего в Чечне офицера российской армии. Коллегия присяжных из 12 человек (в фильме Михалков сыграл старшину присяжных) должна вынести вердикт о виновности или невиновности юноши.