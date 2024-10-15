Губернатор Кондратьев посетил спектакль Никиты Михалкова в Краснодаре

Спектакль и фильм «12» — ремейк юридической драмы американского режиссёра Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин», снятой по пьесе Реджинальда Роуза о суде присяжных. По пьесе Роуза Никита Михалков поставил свой выпускной спектакль в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, а в 2007 году снял художественный фильм. Сюжет строится вокруг уголовного дела в отношении 18-летнего чеченского юноши, которого обвиняют в убийстве приёмного отца, воевавшего в Чечне офицера российской армии. Коллегия присяжных из 12 человек (в фильме Михалков сыграл старшину присяжных) должна вынести вердикт о виновности или невиновности юноши.