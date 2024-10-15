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Исполняющим обязанности главы администрации Братского района назначили Александра Решетникова

Кадровые перестановки в администрации Братского района. Исполняющим обязанности главы местной мэрии назначен Александр Решетников. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на администрацию Братского района.

Источник: Администрация Братского района

Ранее Александр Решетников руководил отделом по работе с территориями и органами местного самоуправления аппарата администрации района.

В сообщении уточняется, что к исполнению новых обязанностей Александр Решетников приступил 15 октября. До него временно исполняла обязанности главы района Оксана Короткова. Какую должность она занимает сейчас и работает ли еще в мэрии района, не говорится.

Главу администрации Братского района жители муниципального образования должны избрать в будущем году. Вероятно, выборы пройдут или в конце зимы, или в начале весны.