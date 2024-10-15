Бектенов призвал экономно расходовать воду

«Глава государства в своем Послании народу подчеркивал важность использования водосберегающих технологий во всех сферах экономики, особенно в сельском хозяйстве. Наша страна не обладает большими водными ресурсами. Очень важно экономно расходовать воду, стимулировать в этом вопросе не только население, но и, в первую очередь, бизнес. Поэтому немаловажным является достижение регионами индикаторов по увеличению площадей с применением водосберегающих технологий».