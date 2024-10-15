В Новосибирске первых призывников на срочную службу проводили в армию

В рамках осеннего призыва — 2024 на воинскую службу отправили первых срочников из Новосибирска. Мероприятие состоялось во вторник, 15 октября, у военкомата Дзержинского и Калининского районов. Проводить будущих солдат пришли родные и близкие.
Об этом рассказал «Сиб.фм», собрав большой фоторепортаж.
Сегодня отправили 20 человек. Среди них — 20-летний Михаил, который пошёл служить после колледжа.
«У меня обычные ощущения, ничего такого. С семьей расставаться не страшно», — «Сиб.фм» цитирует призывника Михаила.
По словам военного комиссара Сергея Гринченко, по повесткам ребята приходят вовремя, тех, кто пытается откосить, мало.
«В нашей молодежи высокий патриотизм, они идут с желанием служить», — «Сиб.фм» цитирует военкома Сергея Гринченко.
Отмечается, что службу ребята будут проходить на территории России, за исключением новых регионов.
С напутственным словом выступили главы районных администраций Константин Соболев и Герман Шатула, протоиерей Сергий Коновалов.
По информации портала, некоторые мамы призывников плакали, но сыновья их успокаивали и старались держаться мужественно.
Это первая отправка в рамках осеннего призыва 2024 года.