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В Новосибирске первых призывников на срочную службу проводили в армию

На службу отправили 20 молодых парней.

Источник: Сиб.фм

В рамках осеннего призыва — 2024 на воинскую службу отправили первых срочников из Новосибирска. Мероприятие состоялось во вторник, 15 октября, у военкомата Дзержинского и Калининского районов. Проводить будущих солдат пришли родные и близкие.

Об этом рассказал «Сиб.фм», собрав большой фоторепортаж.

Сегодня отправили 20 человек. Среди них — 20-летний Михаил, который пошёл служить после колледжа.

«У меня обычные ощущения, ничего такого. С семьей расставаться не страшно», — «Сиб.фм» цитирует призывника Михаила.

По словам военного комиссара Сергея Гринченко, по повесткам ребята приходят вовремя, тех, кто пытается откосить, мало.

«В нашей молодежи высокий патриотизм, они идут с желанием служить», — «Сиб.фм» цитирует военкома Сергея Гринченко.

Отмечается, что службу ребята будут проходить на территории России, за исключением новых регионов.

С напутственным словом выступили главы районных администраций Константин Соболев и Герман Шатула, протоиерей Сергий Коновалов.

По информации портала, некоторые мамы призывников плакали, но сыновья их успокаивали и старались держаться мужественно.

Это первая отправка в рамках осеннего призыва 2024 года.