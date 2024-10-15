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Белорусы смогут до 14 дней находиться в Омане без визы

В будущем граждане Беларуси смогут без визы находиться в Омане до 14 дней. Данное соглашение находится на стадии проработки по дипломатическим каналам, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич в интервью СТВ.

По его словам, результатом переговоров премьер-министра Романа Головченко с наследным принцем Омана стало добровольное обязательство оманской стороны включить Беларусь в определенный список, который они называют «список номер 1». Лукашевич пояснил, что это позволит белорусам в будущем находиться в Омане до 14 дней без визы.

«Почему для нас это очень важно? Мы планируем развивать туристические потоки с этой страной. Кроме того, это облегчит визиты белорусских предпринимателей в Оман, а оманских в Беларусь», — пояснил Сергей Лукашевич.

Лучшее время для отдыха в Омане — с сентября по апрель. В мае и летом в стране слишком жарко: температура днем достигает +40−50°С, а ночью опускается до +30°С. Высокая влажность делает жару еще более непереносимой. Осадки в Омане выпадают редко.