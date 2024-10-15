Белорусы смогут до 14 дней находиться в Омане без визы

Лучшее время для отдыха в Омане — с сентября по апрель. В мае и летом в стране слишком жарко: температура днем достигает +40−50°С, а ночью опускается до +30°С. Высокая влажность делает жару еще более непереносимой. Осадки в Омане выпадают редко.