Белорусы смогут до 14 дней находиться в Омане без визы

По его словам, результатом переговоров премьер-министра Романа Головченко с наследным принцем Омана стало добровольное обязательство оманской стороны включить Беларусь в определенный список, который они называют «список номер 1». Лукашевич пояснил, что это позволит белорусам в будущем находиться в Омане до 14 дней без визы.
«Почему для нас это очень важно? Мы планируем развивать туристические потоки с этой страной. Кроме того, это облегчит визиты белорусских предпринимателей в Оман, а оманских в Беларусь», — пояснил Сергей Лукашевич.
Лучшее время для отдыха в Омане — с сентября по апрель. В мае и летом в стране слишком жарко: температура днем достигает +40−50°С, а ночью опускается до +30°С. Высокая влажность делает жару еще более непереносимой. Осадки в Омане выпадают редко.