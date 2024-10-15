Радий Хабиров рассказал о газификации сёл в Башкирии.



Он добавил, что всего в рамках программы газификации запланировано строительство 85 межпоселковых и 181 внутрипоселкового газопровода. Из них с 2021 года введены 34 межпоселковых и 115 внутрипоселковых газопроводов, что обеспечило возможность для газификации 14 138 домовладений.



«До конца года планируем сдать ещё 6 межпоселковых газопроводов в Учалинском, Караидельском, Мишкинском, Балтачевском и Салаватском районах, а также 25 внутрипоселковых сетей. За этими цифрами — комфорт наших жителей, тепло в их домах, уют в клубах, школах, детских садах», — отметил Радий Хабиров.