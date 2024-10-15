Радий Хабиров рассказал о газификации сёл в Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о реализации программы газификации в республике. По его словам, буквально на днях в деревню Верхнеидрисово Баймакского района пришёл газ. Там же началось строительство газовой котельной для школы. 11,4 км нового межпоселкового газопровода от села Темясово до деревень Аминево, Верхнеидрисово, Нижнеидрисово, Муллакаево и села Кульчурово позволят подключить к газоснабжению 568 домовладений и шесть котельных в этих населённых пунктах.
«Газопровод построили в рамках программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021−2025 годы, которую мы в своё время подписали с председателем правления “Газпрома” Алексеем Борисовичем Миллером. Она предусматривает инвестиции в проектирование и строительство объектов газовой инфраструктуры Башкортостана на общую сумму 30 млрд рублей, из них 26,88 млрд — средства компании».
Он добавил, что всего в рамках программы газификации запланировано строительство 85 межпоселковых и 181 внутрипоселкового газопровода. Из них с 2021 года введены 34 межпоселковых и 115 внутрипоселковых газопроводов, что обеспечило возможность для газификации 14 138 домовладений.
«До конца года планируем сдать ещё 6 межпоселковых газопроводов в Учалинском, Караидельском, Мишкинском, Балтачевском и Салаватском районах, а также 25 внутрипоселковых сетей. За этими цифрами — комфорт наших жителей, тепло в их домах, уют в клубах, школах, детских садах», — отметил Радий Хабиров.