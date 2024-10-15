В РУз совместно с Россией будут производить алюминиевую упаковку для напитков

«Арнест упаковочные решения» является лидером в области производства алюминиевой банки в России и ЕАЭС. Локализация производства в Узбекистане значительно усилит представленность компании на экспортных рынках в странах ЕАЭС, Центральной Азии и Закавказья, а также позволит высвободить экспортные объемы, производимые в России, и перенаправить их на удовлетворение российского рынка", — отметил гендиректор компании Александр Исаев.