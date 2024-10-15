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В РУз совместно с Россией будут производить алюминиевую упаковку для напитков

Соответствующее инвестиционное соглашение о реализации этого проекта подписали в министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Узбекистане совместно с Россией начнут производить алюминиевую упаковку для напитков, сообщает МИПТ.

Инвестиционное соглашение о реализации проекта «Строительство завода по производству алюминиевых банок для напитков на территории Специального промышленного парка “Навоийский комплекс развития промышленности” подписали с АО “Арнест упаковочные решения” (АУР).

Как отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев, производство алюминиевой упаковки для напитков — это новая технология, которая ранее не была представлена в Узбекистане.

«Реализация проекта также станет еще одним примером сотрудничества, когда правительство Узбекистана создает не только благоприятные условия для инвестиций в виде льготного налогового режима и субсидий, но и физически развивает инфраструктуру, предлагая иностранному инвестору готовую производственную площадку, полностью соответствующую техническим требованиям конкретного производства», — подчеркнул Хуррам Тешабаев.

Он также добавил, что более 30% производимой продукции планируется экспортировать.

«Арнест упаковочные решения» является лидером в области производства алюминиевой банки в России и ЕАЭС. Локализация производства в Узбекистане значительно усилит представленность компании на экспортных рынках в странах ЕАЭС, Центральной Азии и Закавказья, а также позволит высвободить экспортные объемы, производимые в России, и перенаправить их на удовлетворение российского рынка", — отметил гендиректор компании Александр Исаев.

Согласно документу, инвестиции АО «АУР» составят порядка $100 млн, мощность предприятия — свыше 1,5 млрд банок в год. Здесь будет создано более 200 новых рабочих мест.

Запуск завода планируется осенью 2025 года.