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Акима Талгара и его заместителя освободили от должностей

Акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка освободили от должностей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 15 октября 2024 года из заявления акимата Талгарского района.

«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгар — Куришбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгар — Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей», — отмечено в публикации.

В дополнении отмечено, что ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении.

Куришбеков возглавлял Талгар с лета 2022 года. До выборов работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии Amanat.

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Позднее, ночью 12 октября, в доме семьи погибшего подростка Шерзата Болата случился пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.

Расследование уголовного дела по факту поджога взял на контроль Генеральный прокурор Берик Асылов.