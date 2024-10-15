Мэр Краснодара: вместе с храмом в Юбилейном микрорайоне появится парк

«Мое личное мнение — я за строительство храма. И не только на Юбилейном, на тех территориях, которые предусмотрены для развития. И поверьте, вместе с храмом появится обещанный парк. Территория под храм займет чуть меньше гектара. Я не вижу ничего плохого. Вместе с храмом сделаем берегоукрепление», — заявил глава краевой столицы.
В сентябре краснодарские общественники собирали подписи и устраивали одиночные пикеты против строительства храма в зеленой зоне Юбилейного микрорайона. Ранее там предполагалось строительство набережной с рекреационной территорией, однако позже выяснилось, что здесь запланировали возведение храма.
Ранее мэр в ходе встречи с журналистами комментировал ситуацию с участками ИЖС на улице Витаминной. Господин Наумов обратил внимание, что и в 2012 году, и в 2020 в Генплане на этом месте была размечена зеленая зона.