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Мэр Краснодара: вместе с храмом в Юбилейном микрорайоне появится парк

Глава Краснодара Евгений Наумов в ходе встречи по проекту нового Генплана во вторник, 15 октября, высказался за строительство нового храма в микрорайоне Юбилейный.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

«Мое личное мнение — я за строительство храма. И не только на Юбилейном, на тех территориях, которые предусмотрены для развития. И поверьте, вместе с храмом появится обещанный парк. Территория под храм займет чуть меньше гектара. Я не вижу ничего плохого. Вместе с храмом сделаем берегоукрепление», — заявил глава краевой столицы.

В сентябре краснодарские общественники собирали подписи и устраивали одиночные пикеты против строительства храма в зеленой зоне Юбилейного микрорайона. Ранее там предполагалось строительство набережной с рекреационной территорией, однако позже выяснилось, что здесь запланировали возведение храма.

Ранее мэр в ходе встречи с журналистами комментировал ситуацию с участками ИЖС на улице Витаминной. Господин Наумов обратил внимание, что и в 2012 году, и в 2020 в Генплане на этом месте была размечена зеленая зона.