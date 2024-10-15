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Глава Краснодара рассказал о проекте кладбища в станице Старокорсунской

В станице Старокорсунской планируют построить новое кладбище. Между ним и расположенными там домами будут так называемые буферные зоны, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов на пресс-конференции, посвященной принятию нового генплана.

Источник: Коммерсантъ

О том, что вместо спортплощадок и детского сада в станице хотят построить кладбище стало известно на прошлой неделе. Соответствующие изменения внесены в объединенный в один документ генплан и правил землепользования и застройки. Как писали СМИ, на изменения обратили внимание жители Старокорсунской. Они заметили, что в проекте есть информация о строительстве кладбища на том месте, где нынешний генплан подразумевает строительство трех спортивных площадок, двух детских садов и поликлиники.

По словам мэра, действующее кладбище Краснодара исчерпает свой резерв через три-четыре года.