Глава Краснодара рассказал о проекте кладбища в станице Старокорсунской

О том, что вместо спортплощадок и детского сада в станице хотят построить кладбище стало известно на прошлой неделе. Соответствующие изменения внесены в объединенный в один документ генплан и правил землепользования и застройки. Как писали СМИ, на изменения обратили внимание жители Старокорсунской. Они заметили, что в проекте есть информация о строительстве кладбища на том месте, где нынешний генплан подразумевает строительство трех спортивных площадок, двух детских садов и поликлиники.