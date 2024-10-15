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Лукашенко обсуждает вопросы совершенствования соцподдержки 15 октября

Лукашенко 15 октября обсуждает вопросы совершенствования соцподдержки населения
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября, во вторник, во Дворце Независимости обсуждает вопросы совершенствования социальной поддержки населения. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый сегодня обсудит совершенствование социальной поддержки населения», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что среди участников значатся вице-премьер Игорь Петришенко, заместитель главы Администрации президента Александр Егоров. Также среди участников совещания указаны министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, министр финансов Юрий Селиверстов, а также глава Федерации профсоюзов Юрий Сенько.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о разработках мирового уровня фармпродукции в Беларуси.

Также глава государства обратился к сотрудникам БМЗ, сказав про выручку в миллиарды долларов.

А еще мы писали, что программа семейного капитала продлевается в Беларуси на пять лет.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил о заморозках до −3 и резком похолодании с 14 по 20 октября в Беларуси: «Осень решила вернуться к своей климатической норме».