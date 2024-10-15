Лукашенко обсуждает вопросы совершенствования соцподдержки 15 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября, во вторник, во Дворце Независимости обсуждает вопросы совершенствования социальной поддержки населения. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый сегодня обсудит совершенствование социальной поддержки населения», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что среди участников значатся вице-премьер Игорь Петришенко, заместитель главы Администрации президента Александр Егоров. Также среди участников совещания указаны министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, министр финансов Юрий Селиверстов, а также глава Федерации профсоюзов Юрий Сенько.
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