Экс-мэр Челябинска займётся вопросами образования в Совете Федерации

Недавно официально было объявлено, что Наталья Котова вошла в комитет при Совфеде, занимающийся вопросами науки, образования и культуры. Сейчас в его составе работают шестнадцать человек, в числе которых сенаторы от Башкортостана, Дагестана, Севастополя, Мордовии и ещё двенадцати субъектов России.