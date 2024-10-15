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Экс-мэр Челябинска займётся вопросами образования в Совете Федерации

Этой информацией поделился также Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24 — Южный Урал».

Источник: Комсомольская правда

По мнению губернатора, «наши депутаты, наши сенаторы — лоббисты интересов региона». Их присутствие в парламенте РФ позволит продвигать и отстаивать интересы Челябинской области.

Наталья Котова официально покинула пост главы Челябинска в конце сентября этого года. До этого было объявлено, что она станет представителем области в Совете Федерации. Указ об этом подписал лично губернатор.

Недавно официально было объявлено, что Наталья Котова вошла в комитет при Совфеде, занимающийся вопросами науки, образования и культуры. Сейчас в его составе работают шестнадцать человек, в числе которых сенаторы от Башкортостана, Дагестана, Севастополя, Мордовии и ещё двенадцати субъектов России.

Выборы нового мэра Челябинска намечены на 7 ноября. Сейчас временно исполняющим полномочия главы города является Александр Астахов. Недавно он участвовал в обсуждении уборки снега в столице Южного Урала.

Совет Федерации