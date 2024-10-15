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Кубанские парламентарии обсудили развитие спортивной инфраструктуры края

Глава Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко провел выездное пленарное совещание.

Встречу посвятили развитию спортивной инфраструктуры края.

Согласно информации пресс-службы кубанского парламента, совещание состоялось в Дворце самбо в «Городе спорта» Краснодара. К рассмотрению вопроса пригласили замглавы региона Александра Власова, министра спорта края Серафима Тимченко и руководителя департамента строительства Кубани Игоря Федосова.

Юрий Бурлачко отметил, что Президент РФ поставил задачу популяризировать среди населения активный образ жизни. «Наша общая задача — создание условий для того, чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными для граждан различных возрастов», — сказал председатель ЗСК. На контроле кубанского парламента находятся вопросы ремонта спортивных пространств и строительства центров единоборств во всех районах региона.

В свою очередь, Серафим Тимченко сообщил, что в крае зафиксирован рост темпов возведения спортобъектов. Уже несколько лет наш регион входит в топ-5 субъектов по этому показателю. За 6 лет здесь построили и отремонтировали 210 объектов спортивной инфраструктуры, а в планах на 2024 год — их не менее 60. В рамках совещания депутаты обратили внимание на возведение модульных сооружений, появление которых в небольших селах создаст новые возможности для любителей активного образа жизни.

Юрий Бурлачко обозначил, что в регионе необходимо строить центры парусного спорта. Ранее эта тема поднималась на первом планерном совещании.

Александр Власов в своем выступлении подчеркнул тему патриотического воспитания, связанную с развитием физкультуры и спорта на Кубани. Замглавы региона отметил, что такие мероприятия всегда проходят при участии молодого поколения. Далее работа профильных ведомств при сотрудничестве с комитетами ЗСК будет продолжаться.

По завершении встречи председатель кубанского парламента отметил положительную динамику в работе органов власти и местного самоуправления по обсуждаемому вопросу. По его мнению, уже многое сделано для развития спортивной инфраструктуры, но впереди еще предстоит решить много задач. Так, нужно увеличить число мест для тренировок и проведения турниров и предусмотреть дорожные развязки. Кубанские парламентарии приняли резолюцию с учетом прозвучавших предложений. Ответственность за выполнение документа возложена на профильный комитет ЗСК.