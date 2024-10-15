Кубанские парламентарии обсудили развитие спортивной инфраструктуры края

В свою очередь, Серафим Тимченко сообщил, что в крае зафиксирован рост темпов возведения спортобъектов. Уже несколько лет наш регион входит в топ-5 субъектов по этому показателю. За 6 лет здесь построили и отремонтировали 210 объектов спортивной инфраструктуры, а в планах на 2024 год — их не менее 60. В рамках совещания депутаты обратили внимание на возведение модульных сооружений, появление которых в небольших селах создаст новые возможности для любителей активного образа жизни.