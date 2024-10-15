Новым главой Миасса стал Юрий Ефименко

В Миассе выбрали нового главу города. Им стал гендиректор компании «Социальный комплекс» Юрий Ефименко. Фирма является дочерним предприятием автозавода «Урал» и отвечает за подведомственные социальные объекты, такие как Дворец культуры, лагерь Феди Горелова, пансионат, база отдыха на озере Еланчик.