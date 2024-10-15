Новым главой Миасса стал Юрий Ефименко

В Миассе выбрали нового главу города. Им стал гендиректор компании «Социальный комплекс» Юрий Ефименко. Фирма является дочерним предприятием автозавода «Урал» и отвечает за подведомственные социальные объекты, такие как Дворец культуры, лагерь Феди Горелова, пансионат, база отдыха на озере Еланчик.
За кандидата проголосовали 20 депутатов местного Собрания. Среди претендентов также были Алексей Лепешков и Виктр Легенчук, однако они не набрали нужного количества голосов.
Предыдущий мэр Миасса Егор Ковальчук перешел на должность председателя правительства Луганской народной республики. Исполняющий обязанности главы Олег Буданов отказался участвовать в конкурсе.
Юрию Ефименкову 44 года, он родился в Миассе, женат и воспитывает троих детей. На автозаводе «Урал» работает с 2004 года.