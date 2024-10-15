Kan узнала, что Израиль согласовал время и способ ответной атаки по Ирану

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Нетаньяху уведомил президента США Джо Байдена о готовности нанести удар по военным объектам в Иране, но не по нефтяным или ядерным. Ответ будет тщательно продуман, чтобы не было ощущения «политического вмешательства в выборы в США», рассказал один из источников.