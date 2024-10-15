Страны Азии, Латинской Америки и Африки проявляют интерес к Крыму

Крым будет развивать сотрудничество со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крымская газета».
Как подчеркнул Сергей Аксенов, на сегодняшний день более 35% внешнеторгового оборота приходится на Республику Беларусь. Среди других крупных торговых партнеров региона — Армения, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Сирия.
«Начинаем развивать сотрудничество со странами Латинской Америки и Африки — это важное и крайне перспективное направление», — отметил Сергей Аксенов.
Отмечается также, что заключено 64 соглашения с другими регионами. Среди них — Татарстан, Башкирия и Якутия.