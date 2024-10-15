Лукашенко призвал дать возможность пенсионерам работать

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Пенсионеры должны иметь возможность работать, если этого хотят, заявил глава президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе совещания, посвященного совершенствованию социальной политики.
По его словам, со стороны пенсионеров к властям имеется вопрос: некоторые люди, ушедшие на заслуженный отдых, хотят работать. Эту тему также поднимали и профсоюзы.
«Ну и востребованность на рынке труда, как известно, очень большая. Если человек желает, надо дать ему такую возможность работать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
При этом он обратил внимание, что те, кто желает работать и дальше, сами предлагают свои услуги на рынке труда, и здесь нет ничего плохого.