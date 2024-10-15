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Президент Беларуси: процесс обращения за пенсией нужно дебюрократизировать

Белорусские власти регулярно индексируют размер пенсий в республике, в том числе, в текущем году она уже дважды повышалась.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Процедура обращения за пенсией должна быть конкретной, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания о вопросах совершенствования соцполитики во Дворце Независимости.

По его словам, белорусские власти получают обращения от пенсионеров по поводу того, как устроен порядок обращения за пенсией и ее назначение.

«Надо дебюрократизировать полностью этот процесс. По максимуму надо дебюрократизировать», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он подчеркнул, что «процедура должна быть конкретная: пара дней — и человек пошел на пенсию, оформил себе пенсию».

В текущем году власти уже дважды поднимали пенсии на 10% и 5%. Лукашенко отметил, что государство продолжит и впредь оказывать поддержку пенсионерам.

Лукашенко Александр