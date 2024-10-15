В ЕС обсуждают готовность Европы к зиме при угрозе прекращения поставок газа РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, которое истекает в конце 2024 года. При этом он заявил, что после истечения контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Ранее опрошенные ТАСС эксперты также отмечали, что продление договора транзита маловероятно с учетом политической ситуации, но страны ЕС все равно смогут продолжить покупать газ из РФ за счет аукционов с бронированием мощностей и переноса точки сдачи газа.