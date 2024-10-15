В ЕС обсуждают готовность Европы к зиме при угрозе прекращения поставок газа РФ

По его данным, министры обсудят «готовность континента к зиме» в условиях, когда угроза прекращения поставок российского топлива уже привела «к росту цен на энергоносители и оказала давление на региональную сеть». Украина была ключевым маршрутом поставок газа в Европу в течение многих лет и найти альтернативные потоки газа будет исключительно сложно, говорится в публикации.
Согласно Bloomberg, окончательное решение по поводу этой проблемы, «скорее всего, будет принято в последнюю минуту или даже в начале следующего года».
Как сообщил ранее журналистам вице-премьер России Александр Новак, вопрос поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами из ЕС, Россия ждет юридического оформления этого вопроса.
FT напоминает о позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в сентябре заявила, что Украине решать, как «поступить с трубопроводом, поэтому это также ее ответственность».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, которое истекает в конце 2024 года. При этом он заявил, что после истечения контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Ранее опрошенные ТАСС эксперты также отмечали, что продление договора транзита маловероятно с учетом политической ситуации, но страны ЕС все равно смогут продолжить покупать газ из РФ за счет аукционов с бронированием мощностей и переноса точки сдачи газа.