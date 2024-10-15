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Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма: им стал Воробьев

Аксенов назначил Воробьева зампредом Совета министров Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Заместителем председателя Совета министров Крыма стал Николай Воробьев. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Назначить Воробьева Николая Валерьевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — заместителя председателя Совета министров», — говорится в документе.

Чиновник занял этот пост во вторник, 15 октября. Воробьев будет вице-премьером в течение срока полномочий главы Крыма. Аксенов отметил, что зампред Совмина долгое время работал в строительной сфере. Воробьев занимал должность генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым».

«Николай Валерьевич будет курировать вопросы строительства, сроки и стоимость выполнения работ», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Руководитель региона пожелал новому вице-премьеру успехов.