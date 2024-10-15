Экс-депутат PAS Виктория Казаку заявила о вступлении в «Нашу партию» Ренато Усатого

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Экс-депутат от правящей партии PAS Виктория Казаку заявила на брифинге во вторник о своем решении вступить в «Нашу партию», которую возглавляет Ренато Усатый.
«Присоединяюсь к “Нашей партии”, чтобы стать выразителем инициатив политформирования, возглавляемого Ренато Усатым», — заявила Казаку.
Напомним, Усатый баллотируется в президенты страны на предстоящих 20 октября выборах. У «Нашей партии» нет своей фракции в нынешнем созыве парламента Молдовы.
«Они [PAS] красиво начали, но сейчас очень многие люди и внутри PAS, и в регионах очень недовольны их работой», — обосновала свое решение Виктория Казаку.
Ее решение прокомментировала пресс-секретарь фракции PAS в парламенте Адриана Влас.
«Виктория Казаку была исключена из партии и фракции в апреле за поведение, несовместимое с ценностями PAS. Сегодняшний день подтверждает, что наше решение исключить ее было правильным», — сказала Влас.
Скандал вокруг депутата парламента Виктории Казаку разгорелся этой весной, в начале апреля ее исключили из правящей в Молдове партии PAS. Дочь Казаку, сотрудница таможенного пункта в аэропорту Кишинева, была задержана по подозрению во взяточничестве. Тогда же спикер Игорь Гросу, который возглавляет PAS, потребовал от Казаку сдать мандат, но та отказалась.