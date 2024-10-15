Экс-депутат PAS Виктория Казаку заявила о вступлении в «Нашу партию» Ренато Усатого

Скандал вокруг депутата парламента Виктории Казаку разгорелся этой весной, в начале апреля ее исключили из правящей в Молдове партии PAS. Дочь Казаку, сотрудница таможенного пункта в аэропорту Кишинева, была задержана по подозрению во взяточничестве. Тогда же спикер Игорь Гросу, который возглавляет PAS, потребовал от Казаку сдать мандат, но та отказалась.