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«Поддерживали и будем поддерживать». Лукашенко сказал про поддержку белорусских пенсионеров

Лукашенко заявил о поддержке пенсионеров в Беларуси
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября, во вторник, принимая чиновников с докладом о совершенствовании социальной поддержки населения, заявил о поддержке пенсионеров в Беларуси, пишет БелТА.

Глава государства напомнил, что в 2024 году в Беларуси дважды поднимались пенсии (речь идет про 10% и 5%).

— Пенсионеры есть пенсионеры. Их мы поддерживали и будем поддерживать, — заявил президент Беларуси.

Он подчеркнул, пенсионеры должны жить нормально.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко изменил закон о пенсионном обеспечении военнослужащих в Беларуси.

Мы писали, что назван топ-5 изменений закона о занятости населения, касающихся каждого белоруса.

А еще мы собрали, что принесет белорусам последний год пенсионной реформы в 2025: страховой стаж увеличится до 20 лет, справки о зарплате понадобятся за 31 год.