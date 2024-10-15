«Поддерживали и будем поддерживать». Лукашенко сказал про поддержку белорусских пенсионеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября, во вторник, принимая чиновников с докладом о совершенствовании социальной поддержки населения, заявил о поддержке пенсионеров в Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства напомнил, что в 2024 году в Беларуси дважды поднимались пенсии (речь идет про 10% и 5%).
— Пенсионеры есть пенсионеры. Их мы поддерживали и будем поддерживать, — заявил президент Беларуси.
Он подчеркнул, пенсионеры должны жить нормально.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко изменил закон о пенсионном обеспечении военнослужащих в Беларуси.
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