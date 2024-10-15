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Наталья Катина уходит из правительства Самарской области

Наталья Катина покидает пост временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Самарской области. Вторник, 15 октября, станет ее последним рабочим днем в этой должности. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном правительстве.

Источник: Коммерсантъ

С 31 октября 2017 до 19 марта 2020 года Наталья Катина временно исполняла обязанности руководителя Главного управления организации торгов Самарской области. С 19 марта 2020 года она была зампредом правительства Самарской области.

В Белом доме госпожу Катину считают «правой рукой» бывшего главы регионального правительства Виктора Кудряшова, который с ноября 2023 года арестован по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве самарского метро. После задержания и ареста бывшего чиновника Наталья Катина сменила его на посту врио главы правительства Самарской области.

В июне 2024 года Вячеслав Федорищев, сменивший Дмитрия Азарова на посту губернатора Самарской области, поручил Наталье Катиной сформировать кадровый резерв правительства региона и администрации Самары. В том же месяце «Ъ-Волга» стало известно о том, что чиновница сохранит за собой пост вице-губернатора — главы департамента внутренней политики Самарской области.

За Натальей Катиной был закреплен социальный блок. До этого времени с 2020 года она курировала финансово-экономическое направление.