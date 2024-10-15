Наталья Катина уходит из правительства Самарской области

В июне 2024 года Вячеслав Федорищев, сменивший Дмитрия Азарова на посту губернатора Самарской области, поручил Наталье Катиной сформировать кадровый резерв правительства региона и администрации Самары. В том же месяце «Ъ-Волга» стало известно о том, что чиновница сохранит за собой пост вице-губернатора — главы департамента внутренней политики Самарской области.