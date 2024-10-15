Кремль назвал однозначными формулировки в договоре о партнерстве с КНДР

Формулировки договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР однозначны и не нуждаются в дальнейшем уточнении. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, предусматривает ли соглашение то, что Россия может встать на сторону Северной Кореи в случае атаки на нее или наоборот, передает корреспондент РБК.