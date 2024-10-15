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Сестра Ким Чен Ына пообещала расплату Южной Корее за дроны с листовками

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон — заявила, что Южная Корея отправляла дроны в Пхеньян. По ее словам, у северокорейских властей есть все необходимые доказательства. Заместительница заведующего отделом ЦК Трудовой партии пообещала Южной Корее расплату за произошедшее.

Источник: AP 2024

«Мы нашли неопровержимые доказательства того, что военные гангстеры РК являются главными виновниками враждебной провокации — нарушения суверенитета, нарушения воздушного пространства над столицей КНДР. Нарушители заплатят высокую цену», — приводит слова Ким Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

11 октября МИД КНДР заявил, что Южная Корея вновь отправила дроны в Пхеньян. По данным властей, беспилотники разбрасывали агитационные листовки по столице. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи отрицает запуск беспилотников в КНДР. 12 октября военные подразделения Вооруженных сил КНДР были приведены в боевую готовность. 15 октября КНДР подорвала дороги на границе с Южной Кореей.

Весной и летом этого года Пхеньян отправлял в Южную Корею воздушные шары с мусором. Это было ответом на то, что Юг забрасывал в столицу КНДР листовки с критикой режима. Ким Ё Чжон тогда тоже пригрозила Южной Корее «ужасными и неотвратимыми» последствиями.