Сестра Ким Чен Ына пообещала расплату Южной Корее за дроны с листовками

Весной и летом этого года Пхеньян отправлял в Южную Корею воздушные шары с мусором. Это было ответом на то, что Юг забрасывал в столицу КНДР листовки с критикой режима. Ким Ё Чжон тогда тоже пригрозила Южной Корее «ужасными и неотвратимыми» последствиями.