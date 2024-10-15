Сестра Ким Чен Ына пообещала расплату Южной Корее за дроны с листовками

«Мы нашли неопровержимые доказательства того, что военные гангстеры РК являются главными виновниками враждебной провокации — нарушения суверенитета, нарушения воздушного пространства над столицей КНДР. Нарушители заплатят высокую цену», — приводит слова Ким Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
11 октября МИД КНДР заявил, что Южная Корея вновь отправила дроны в Пхеньян. По данным властей, беспилотники разбрасывали агитационные листовки по столице. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи отрицает запуск беспилотников в КНДР. 12 октября военные подразделения Вооруженных сил КНДР были приведены в боевую готовность. 15 октября КНДР подорвала дороги на границе с Южной Кореей.
Весной и летом этого года Пхеньян отправлял в Южную Корею воздушные шары с мусором. Это было ответом на то, что Юг забрасывал в столицу КНДР листовки с критикой режима. Ким Ё Чжон тогда тоже пригрозила Южной Корее «ужасными и неотвратимыми» последствиями.