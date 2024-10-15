Травников поручил усилить поддержку волонтеров в муниципалитетах НСО

Текущая задача — поддерживать и расширять волонтерское движение. Это важно даже не для наших ребят, это важно и для тех, кто находится в тылу — чем больше людей будет вовлечено в эту деятельность, будут причастны к Победе, которую мы все приближаем — тем крепче будет память об этой Победе. Тут мощный воспитательный и патриотический эффект — спасибо всем, кто делает эту работу".