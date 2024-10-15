Травников поручил усилить поддержку волонтеров в муниципалитетах НСО

Поддержку волонтёрства обсудили участники Президиума Совета муниципальных образований Новосибирской области. В работе Президиума принял участие Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.
Губернатор Андрей Травников отметил: "Главная наша задача — приближение Победы. Благодарю за помощь нашим бойцам. Земляки чувствуют эту поддержку — и с уровня области, и из отдельных муниципалитетов — поддержку своих земляков из районов и городов, от отдельных предприятий и предпринимателей, волонтерского движения.
Всё это сливается в мощный поток: по нашим расчетам, по итогам этого года, только в составе централизованных караванов будет направлено 300 двадцатитонных фур с необходимым грузом. Не считая помощи, которую вы и предприятия самостоятельно направляете в адрес наших бойцов.
Текущая задача — поддерживать и расширять волонтерское движение. Это важно даже не для наших ребят, это важно и для тех, кто находится в тылу — чем больше людей будет вовлечено в эту деятельность, будут причастны к Победе, которую мы все приближаем — тем крепче будет память об этой Победе. Тут мощный воспитательный и патриотический эффект — спасибо всем, кто делает эту работу".
Также в ходе заседания о приоритетных аспектах текущей деятельности министерства региональной политики участникам заседания рассказал заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов.
Важные направления деятельности министерства — развитие военно-патриотического воспитания, содействие волонтерским организациям и инициативным группам, оказывающим поддержку участникам специальной военной операции.
Напомним, что ранее Губернатору Андрею Травникову в Татарском районе представили возможности созданного здесь межрайонного центра сбора помощи для участников СВО.
Представители администрации Татарского района доложили главе региона — центр будет аккумулировать помощь, направляемую из шести районов на западе области.