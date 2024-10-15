Торжественное назначение: председателем Ростовского областного суда стал Василий Тарасов

«Ростов нравится, большой, очень значимый регион. Хотелось бы погрузиться в деятельность, изучить, внимательно посмотреть. Нужно ознакомиться с обстановкой. Работа привычная. Я в этой системе работаю четверть века, поэтому стараюсь сделать так, чтобы те пожелания, которые сегодня высказывались, были реализованы. Уверен, что коллектив меня поддержит», — отметил Василий Тарасов.