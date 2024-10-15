Торжественное назначение: председателем Ростовского областного суда стал Василий Тарасов

Указ о назначении Василия Тарасова был подписан Владимиром Путиным. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Новый председатель ведомства назначен на шестилетний срок.
Как отметил Василий Тарасов, это уже третий субъект, который ему довелось возглавлять. До нынешнего назначения он возглавлял суд Воронежской области. Местные аналитики писали, что на этом посту он провел решительную чистку судебной системы.
С приветственными словами на торжественном мероприятии выступили заместитель председателя Верховного Суда РФ Сергей Рудаков, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«Ростов нравится, большой, очень значимый регион. Хотелось бы погрузиться в деятельность, изучить, внимательно посмотреть. Нужно ознакомиться с обстановкой. Работа привычная. Я в этой системе работаю четверть века, поэтому стараюсь сделать так, чтобы те пожелания, которые сегодня высказывались, были реализованы. Уверен, что коллектив меня поддержит», — отметил Василий Тарасов.