Новый генсек НАТО пообещал Украине «настоящие перемены» на поле боя

Миссия помощи Украине продолжит работу, даже если республиканец Дональд Трамп победит на выборах, объясняет The New York Times (NYT). Должностные лица на условиях анонимности отметили, что все страны альянса поддержали создание NSATU. По их словам, если прежде поддержка Украине предоставлялась в основном странами по отдельности, то теперь новое командование придаст процессу больше согласованности и внимания к потребностям ВСУ.