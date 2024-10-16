TNI: почему США купили 21 истребитель МиГ-29 российского производства

Четыре десятилетия спустя МиГ-29 по-прежнему находится в строю не только в России, но и в ряде бывших советских республик. Кроме того, МиГ-29 активно используется как российскими, так и украинскими военными в ходе продолжающегося конфликта.
Экспортные модели МиГ-29 продавались в Восточную Германию, Индию, Иран, Ирак, Ливию, Перу, Польшу, Сирию, Судан и Югославию.
После объединения Восточной и Западной Германии военно-воздушные силы Люфтваффе начали принимать на вооружение истребители МиГ-29, которые ранее были проданы Восточной Германии. Для пилотов ВВС США это стало первой возможностью встретиться лицом к лицу с самолетом, с которым они могли бы столкнуться, если бы холодная война пошла в другом направлении.
Также стало понятно, что на расстоянии до 65 километров друг от друга американские самолеты имели преимущество перед российскими истребителями, но на расстоянии до 15 километров это преимущество быстро уменьшалось. А когда расстояние между самолетами сокращалось примерно до 8 километров, превосходная маневренность МиГ-29 обеспечивала ему неоспоримое преимущество.
Это произошло после того, как молдавские власти проинформировали Вашингтон о том, что Иран проявил интерес к истребителям российского производства.
На тот момент в воздушном парке Ирана уже были российские МиГ-29, но администрация Билла Клинтона боялась, что модернизированные варианты МиГ-29С, которыми располагала Молдавия, могут применяться для доставки ядерного оружия. США заплатили Молдавии 40 млн долларов и передали стране «гуманитарную» помощь, которая среди прочего включала оборонное оборудование.
В конце 1997 года 21 МиГ, включая 14 МиГ-29C, были доставлены в Национальный центр воздушной и космической разведки США (NASIC) на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в Огайо. Как именно использовались МиГ-29 дальше — доподлинно неизвестно.
По мнению Сучу, некоторые из них могли быть протестированы, но в конце концов большинство, вероятно, было отправлено на слом. Однако по крайней мере несколько МиГ российского производства до сих пор можно увидеть на военно-воздушной базе Неллис в Неваде, военно-морской авиабазе Фэллон в Неваде, авиабазе Гудфеллоу в Техасе и авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо.