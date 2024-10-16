TNI: почему США купили 21 истребитель МиГ-29 российского производства

По мнению Сучу, некоторые из них могли быть протестированы, но в конце концов большинство, вероятно, было отправлено на слом. Однако по крайней мере несколько МиГ российского производства до сих пор можно увидеть на военно-воздушной базе Неллис в Неваде, военно-морской авиабазе Фэллон в Неваде, авиабазе Гудфеллоу в Техасе и авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо.