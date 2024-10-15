Договор с КНДР, выборы в Грузии и утверждения об изоляции России. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин планирует в течение дня встретиться в Кремле с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.
Другие встречи будут закрытыми.
Об утверждениях об изоляции России
Россия вопреки утверждениям Запада не находится в изоляции: «Продолжает осуществляться международный диалог. И Россия является неотъемлемой частью этого международного диалога».
Формулировки договора с КНДР однозначны, они предполагают и взаимную оборону, и сотрудничество по безопасности: «При этом, главное, наверное, этот договор подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности».
О выборах в Грузии
Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии: «Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать».
Запад оказывает влияние на ход избирательной кампании в Грузии: «Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании».
О договоре с Ираном
Кремль не раскрывает, будут ли положения о взаимной обороне в готовящемся договоре о стратегическом партнерстве с Ираном: «Когда он будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании».