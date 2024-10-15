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Договор с КНДР, выборы в Грузии и утверждения об изоляции России. Темы брифинга Пескова

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, предстоящие выборы в Грузии и утверждения Запада об изоляции России стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин планирует в течение дня встретиться в Кремле с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Другие встречи будут закрытыми.

Об утверждениях об изоляции России

Россия вопреки утверждениям Запада не находится в изоляции: «Продолжает осуществляться международный диалог. И Россия является неотъемлемой частью этого международного диалога».

Формулировки договора с КНДР однозначны, они предполагают и взаимную оборону, и сотрудничество по безопасности: «При этом, главное, наверное, этот договор подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности».

О выборах в Грузии

Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии: «Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать».

Запад оказывает влияние на ход избирательной кампании в Грузии: «Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании».

О договоре с Ираном

Кремль не раскрывает, будут ли положения о взаимной обороне в готовящемся договоре о стратегическом партнерстве с Ираном: «Когда он будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании».

Песков Дмитрий